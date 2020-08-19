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Лавров подтвердил готовность посетить Кипр

Министры иностранных дел России и Кипра обменялись посланиями по случаю 60-летия установления дипломатических отношений

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис обменялись посланиями по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, глава МИД РФ подтвердил готовность посетить республику.

"Главы внешнеполитических ведомств обоюдно выразили удовлетворение текущим состоянием многопланового российско-кипрского сотрудничества. Подчеркнута важность интенсивной совместной работы по практической реализации ключевых межгосударственных договоренностей", - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Сергей Лавров подтвердил готовность посетить Республику Кипр в соответствии с имеющимся приглашением", - подчеркнули в дипведомстве.

В своих посланиях министры отметили высокий уровень взаимопонимания по вопросам региональной и глобальной повестки, с российской стороны вновь заявлена поддержка усилий руководства Республики Кипр по урегулированию кипрской проблемы на основе существующих резолюций ООН. Лавров и Христодулидис зафиксировали настрой продолжать координацию шагов на международных площадках в интересах обеспечения мира и стабильности в Восточном Средиземноморье и на европейском континенте в целом, добавили в российском министерстве.

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