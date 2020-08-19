Лавров: выборы президента Белоруссии не были идеальными

"Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - отметил министр.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Белорусское руководство признает, что выборы в стране не были идеальными, существует немало свидетельств этому. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

По словам Лаврова, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) заявляет о нарушениях на выборах президента в Белоруссии, основываясь на публикациях в интернете, но само предпочло не отправлять своих наблюдателей, хотя приглашения были направлены.

"Никто не скрывает, что речь идет о борьбе за постсоветское пространство, - отметил глава МИД РФ. - Мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил свое существование. Последний пример, разумеется, это Украина".

Лавров также обратил внимание на заявления ряда стран Евросоюза о ситуации в Белоруссии. "То, что мы сейчас слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики, а также из Польши, Европарламента - это все не про [президента Белоруссии] Александра Лукашенко, права человека и демократию. Это все про геополитику, - указал он. - Про те самые правила, которые наши западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь на нашем континенте и в других частях мира".

По его словам, происходящее в Белоруссии весьма тревожит Россию. "Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ и руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне, - указал министр. - Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными".

"Сейчас нам говорят, что нарушения в ходе предвыборной и избирательной кампаний были очевидны, они зафиксированы добровольными наблюдателями, в соцсетях, на видеороликах и так далее. Само это бюро [по демократическим институтам и правам человека], которое должно наблюдать за выборами, заявляет, что не поехало в Белоруссию, так как ему поздно прислали приглашение. Это, мягко говоря, неправда, потому что единственным обязательством Белоруссии, как и любой другой страны - участницы ОБСЕ, является "приглашать международных наблюдателей на национальные выборы", - сказал он.

Лавров указал на различие подходов БДИПЧ к выборам в разных странах. "Куда-то направляются 800 человек, куда-то 12, а куда-то вообще никого. Например, в отдельные страны Прибалтики бюро несколько раз не направляло наблюдателей, несмотря на то, что сотни тысяч людей в Эстонии и Латвии лишены права голоса, поскольку имеют позорный для Евросоюза статус "неграждан", - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ также отметил, что Россия и другие страны СНГ не раз предлагали ввести четкие правила наблюдения за выборами, которые определяли бы сроки отправки приглашений, количество наблюдателей в рамках передовой группы и их количество из расчетов на душу населения страны для непосредственного наблюдения за голосованием. "Нам отвечали отказом. Более рьяно отвечали те самые страны, которые сейчас громко заявляют, что бюро не смогло поехать наблюдать за выборами, потому что его не пригласили. Когда отказывали в разработке таких критериев, нам заявляли, что "двусмысленность" и "гибкость", которыми это бюро наделено, являются "золотым стандартом" и его нужно всячески лелеять", - продолжил он.

Лавров подчеркнул, что такая двусмысленность нужна для манипуляций в интересах тех стран, представители которых составляют большинство сотрудников ОБСЕ. "А костяк сотрудников - это члены НАТО и Евросоюза. Поэтому бюро, если бы оно руководствовалось тем, что на самом деле согласовано странами-членами, не должно было вставать в позу и говорить, что "позвали слишком поздно". Они должны были ехать и наблюдать - тогда бы у них было больше оснований заявлять о тех нарушениях, которые они сейчас всячески раздувают", - заключил министр.

Ситуация в Белоруссии

Лавров выразил надежду, что Белоруссия сможет самостоятельно разобраться в своих внутриполитических делах и не пойдет на поводу у сторонников деструктивной логики "вы или с Россией, или с Европой".

"Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей, у Белоруссии много друзей, смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, чтобы продвигать известную деструктивную логику "или вы с РФ, или вы с Европой", - сказал он.

Лавров напомнил, что именно с такой логикой выступали многие официальные лица ЕС во время событий на Украине в 2004 году и 2014 году.

Лавров призвал не использовать текущую ситуацию в Белоруссии для подрыва диалога между ее властями и обществом. "Я бы просто посоветовал всем не пытаться использовать эту ситуацию в Белоруссии (а она непростая) для того, чтобы подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, сделать его провокационным. Мы видим на видеоматериалах и в соцсетях откровенно провокационные призывы. Видим, как силовиков пытаются провоцировать, в том числе путем применения грубой силы против них", - заявил глава МИД РФ.

Он также призвал тех, кто выдвигает предложения о посредничестве Белоруссии, делать их напрямую белорусскому руководству, а "не через микрофон". "Когда сейчас говорят о "посредничестве", мы слышим предложения из Литвы и Польши, кто-то заговорил, что ОБСЕ должна выступить посредником, я призываю всех, кто выдвигает такие идеи, делать это не через микрофон, а напрямую белорусам, прежде всего белорусскому руководству. Всех тех, кто говорит, что это посредничество - единственный выход из нынешней ситуации, призываю не забывать о том, как наши западные коллеги "посредничали" в 2014 году в ходе "майдана" в Киеве. Тогда уважаемые представители Европейского союза "посредничали", достигли договоренностей, и все мы помним, что из этого вышло", - сказал Лавров.