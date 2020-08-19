Мишустин в ближайшее время доложит Путину об итогах своей поездки на Дальний Восток

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен в ближайшее время доложить президенту России Владимиру Путину об инициативах, которые обсуждались 13-18 августа во время его поездки по Дальнему Востоку. Об этом он заявил в среду на заседании правительства.

"Результаты всех наших встреч и бесед будут обобщены, инициатив было очень много, - подчеркнул глава правительства. - В ближайшее время доложу о них президенту РФ".

"Программа поездки была крайне содержательной и полезной, за неделю мы посетили несколько регионов", - отметил глава кабмина. "В каждом регионе была возможность пообщаться с местными жителями, обсудить те проблемы, которые заботят врачей, строителей, рыбаков, энергетиков, а также местную общественность и деловые круги", - пояснил он.

Мишустин напомнил, что правительство должно в ближайшее время утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года. "Все предложения, которые планируется в нее включить, должны быть максимально приближены к потребностям тех, кто живет и работает в этом округе", - подчеркнул он. По словам главы кабмина, необходимо обсепечить системный подход к решению застарелых проблем округа. Мишустин потребовал максимально оперативно отработать поручения, которые он дал по итогам поездки.

Премьер отметил, что на заседание правительства вынесен вопрос о финансировании ремонта хирургического корпуса больницы в Амурской области, на это будет выделен 181 млн рублей.