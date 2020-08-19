Памфилова просит оснастить видеорегистраторами места хранения бюллетеней на выборах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась к избирательным комиссиям в регионах с просьбой оснастить видеорегистраторами все помещения, в которых будут храниться бюллетени на выборах в сентябре.

"Коллеги, я прошу регионы, особенно там, где будет трехдневное голосование... проработать и сделать все возможное, чтобы были видеорегистраторы, по крайней мере, там, где хранятся бюллетени", - сказала Памфилова в ходе заседания комиссии в среду.

По ее словам, необходимо исключить любые спекуляции, "чтобы ни у кого не было сомнений, что кто-то может неправомерно вмешаться". "Мы заинтересованы, чтобы ни малейшего сомнения не было в том, как хранятся бюллетени, как они охраняются и что они неприкосновенны в период досрочного голосования. Я особое внимание на это обращаю", - отметила глава ЦИК.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.