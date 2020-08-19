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Песков: отказ США не позволяет провести онлайн-саммит по Ирану в предложенном РФ формате

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Отказ США от участия в онлайн-саммите "пятерки" стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана, посвященного проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), не позволяет провести его в предложенном российской стороной формате. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В том формате, в котором он предлагался изначально, да, действительно, отказ США не позволяет в этом формате собраться", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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