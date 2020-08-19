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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Песков: попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии имеют место

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/.  Попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии имеют место, они недопустимы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, потребности в оказании помощи Белоруссии со стороны России по линии ОДКБ и договора о Союзном государстве сейчас нет. 

Кремль призвал сделать все возможное для сохранения ситуации в Белоруссии в рамках правового поля и налаживания необходимого диалога внутри страны.

"Белоруссия - это наше союзное государство, братская нам страна, и белорусы - братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как ко внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог", - заявил Песков.

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БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПротесты в Белоруссии после выборов президента
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