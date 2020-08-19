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В Думе заявили, что РФ даст адекватный ответ на высылку российского дипломата из Норвегии

Как отметил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, это не способствует улучшению российско-норвежских отношений

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия даст адекватный ответ на решение норвежских властей о высылке российского дипломата, оно не способствует улучшению отношений двух стран. Такое мнение журналистам в среду выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В данном конкретном случае, уверен, Россия даст адекватный ответ на принципах взаимности. Безусловно, все это не способствует улучшению российско-норвежских отношений, создает негативный фон для межгосударственного взаимодействия", - сказал он.

По словам депутата, высылка российского дипломата станет "продолжением череды дипломатических скандалов, которые в последние несколько месяцев сотрясают ряд европейских стран". "Везде один и тот же почерк - бездоказательные обвинения и громкие объявления персонами нон грата с предварительным анонсом в СМИ. Все это может быть следствием общей русофобской истерии, активно культивируемой на Западе", - заключил он.

Как сообщила ранее в среду телекомпания NRK со ссылкой на МИД Норвегии, российский дипломат будет выслан из страны после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству.

Теги
НорвегияРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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