Косачев считает, что высылка Норвегией дипломата РФ "отравит" двусторонние отношения

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Действия норвежских властей по высылке российского дипломата после шпионского скандала негативно скажутся на двусторонних отношениях Норвегии и России, российская сторона выдержит принцип взаимности, заявил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Для начала напомню, что норвежские спецслужбы в 2018 году по навету представителя норвежского Стортинга (парламента - прим. ТАСС) безосновательно задерживали по подозрению в шпионаже сотрудника аппарата Совета Федерации (Михаила Бочкарева - прим. ТАСС), но спустя полтора месяца были вынуждены его освободить и отправить домой, в Россию. С тех пор норвежский Стортинг так и не набрался мужества, чтобы признать совершенную ошибку и принести извинения", - сказал Косачев

"Разумеется, это серьезным образом отравляет двусторонние межпарламентские отношения, делая невозможным их поддержание в обычном режиме. Точно так же отравят двусторонние отношения, уже межгосударственные, и нынешние действия норвежских властей. Не сомневаюсь, что в этом случае, как и всегда, российской стороной будет четко выдержан принцип взаимности", - подчеркнул сенатор, комментируя ситуацию с высылкой российского дипломата.

Ранее телекомпания NRK со ссылкой на МИД Норвегии сообщила, что российский дипломат будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству. Дипломат, о котором идет речь, работал, по информации телекомпании, в торговом отделе посольства. Он, по ее данным, объявлен персоной нон грата и получил 72 часа на то, чтобы покинуть страну. МИД Норвегии принял решение не разглашать имя высылаемого.

Норвежская Полицейская служба безопасности (PST), сообщила, что в субботу задержала гражданина Норвегии по подозрению в передаче важной информации иностранному государству. Он в это время, как сообщили там, находился на встрече с офицером российской разведки, встречи проходили неоднократно. По данным норвежских СМИ, они начались еще несколько лет назад. Газета Dagbladet сообщила, что российский офицер обладал дипломатическим иммунитетом, поэтому задержать его норвежская сторона не могла.