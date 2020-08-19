Посольство России заявило протест МИД Норвегии в связи с задержанием замторгпреда

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Норвегии заявило протест в адрес МИД королевства в связи с задержанием заместителя торгового представителя РФ. Как сообщается на официальной странице российской дипмиссии в Facebook, Россия сделает выводы из ситуации с нарушением статуса дипломата.

"Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата. Свои выводы в России, конечно, сделают", - отмечается в сообщении.

Как отметило диппредставительство, норвежские правоохранители обыскали российского дипломата и "не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела".

Норвежское издание Verdens Gang выступило в среду с утверждением, что работник торгового представительства РФ в Норвегии Александр Стекольщиков и есть российский дипломат, который готовится к высылке из Осло после шпионского скандала. Издание сообщает, что связывалось с россиянином, однако тот отказался от комментария. Согласно выпущенному МИД Норвегии справочнику - перечню пребывающих в Осло дипломатов, Александр Стекольщиков действительно работает заместителем торгового представителя РФ в королевстве.

Ранее МИД Норвегии объявил о высылке российского дипломата из королевства, не уточнив его имя и должность. Объявленный персоной нон грата россиянин должен будет покинуть страну до конца недели. Решение внешнеполитического ведомства мотивируется тем, что гражданин РФ "совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата".

В субботу Полицейская служба безопасности Норвегии задержала подданного королевства по подозрению в передаче важной информации иностранному государству. Как утверждалось, он встречался с неким российским разведчиком, задержать которого было невозможно якобы из-за дипломатического иммунитета.