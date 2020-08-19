Эксперты: на выборах в сентябре надо учитывать запрос россиян на прямой диалог с властью

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Запрос россиян на прямое общение с различными уровнями власти, в том числе с использованием новых каналов коммуникации, будет иметь важное значение в ходе предстоящей в сентябре избирательной кампании. Такое мнение высказали участники круглого стола "Социальные технологии в электоральном цикле 2020", который прошел в среду на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

"Специфика этого года - новый коммуникационный запрос. Нужно, чтобы власть была рядом с населением, слышала жителей, [необходима] высокая личная вовлеченность, прямой контакт с жителями с использованием новых каналов коммуникаций. Люди (при общении онлайн - прим. ТАСС) ждут такой же эффективности ответа, как если бы они встретились в очном режиме", - сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга "ИНСОМАР" Виктор Потуремский.

При этом он добавил, что этом году социальные сети становятся полноценным каналом коммуникации власти с населением.

"Мы провели анализ, сейчас я хочу представить обновленный перечень эффективных практик и действий, который реализует успешные кандидаты. Они должны очень внимательно относиться к людям, не бояться проблем. Для них не должно быть тем, на которые с властью говорить нельзя", - подчеркнул Потуремский.

Запрос на искренность

В свою очередь руководитель проектов Центра социальных исследований и технологических инициатив (Финансовый университет при правительстве РФ) Ефим Фидря отметил, что "запрос на новую коммуникацию достаточно сильно выражен". "Это и запрос на искренность, и на прямую коммуникацию с использованием современных цифровых площадок. В региональной повестке это все тоже очень важно", - добавил он.

"Независимо от уровней и ветвей власти, государственной и региональный, исполнительной, и законодательной, у жителей есть запрос, прежде всего, на прямую коммуникацию. Чиновник должен жить не для себя, а для людей. Этот мотив очень силен, людям важно чувствовать, что человек с ними на одной волне, в одной лодке, у него те же проблемы и, кроме того, с ним можно об этом поговорить", - подчеркнул Фидря.

При этом он добавил, что одним из ключевых факторов разочарования для россиян может стать "потеря связи с избранной властью". "Основные риски такого коммуникационного разрыва - это рост дистанции между населением и властью, а также чувство брошенности на произвол судьбы", - резюмировал эксперт.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.