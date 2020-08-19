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Мишустин и премьер Белоруссии Головченко обсудили кооперацию в энергетике

Главы правительств согласились с важностью углубленного взаимодействия в рамках Союзного государства

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко по телефону обсудили конкретные задачи по наращиванию торгово-экономического сотрудничества и углублению кооперации в энергетике, сообщили в среду в пресс-службе российского кабмина.

"Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях", - говорится в сообщении.

"Главы правительств согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства", - отметили в кабмине.

Ранее, 10 августа, премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в телефонном разговоре, в числе прочего, обменялись мнениями по приоритетным задачам интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссия
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