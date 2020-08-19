Слуцкий назвал решение саммита ЕС по Белоруссии одной из форм давления

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Решение саммита ЕС о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии является одной из форм давления и вмешательства при том, что европейские наблюдатели на выборах не работали. Об этом журналистам в среду заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Само решение саммита депутат назвал ожидаемым на фоне звучавших ранее заявлений со стороны европейских государств. "Однако это решение не про белорусов, права человека и мирный выход из кризиса, оно как раз и есть по сути одна из форм вмешательства и давления. Тем более я не помню, чтобы кто-то из европейских наблюдателей присутствовал на выборах белорусского президента, чтобы выдвигать подобные выводы. Очередные двойные стандарты в действии", - констатировал глава комитета.
По словам Слуцкого, обстановка в Белоруссии "действительно раскалена до предела, но Запад не утруждает себя поиском реальных механизмов помощи", а пытается "применить украинско-венесуэльский сценарий продвижения своих собственных геополитических интересов".
"Уверен, что угрозой санкций Белоруссию не испугать. Самое главное - дать сейчас белорусам самим разобраться в том, что на самом деле происходит в стране, как жить дальше. Любые попытки навязывания так называемого посредничества могут обернуться прямым повторением украинских событий", - резюмировал парламентарий.