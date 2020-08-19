Слуцкий назвал решение саммита ЕС по Белоруссии одной из форм давления

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Решение саммита ЕС о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии является одной из форм давления и вмешательства при том, что европейские наблюдатели на выборах не работали. Об этом журналистам в среду заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

ЕС не признает выборы в Белоруссии. О чем договорились на саммите лидеры европейских стран

Само решение саммита депутат назвал ожидаемым на фоне звучавших ранее заявлений со стороны европейских государств. "Однако это решение не про белорусов, права человека и мирный выход из кризиса, оно как раз и есть по сути одна из форм вмешательства и давления. Тем более я не помню, чтобы кто-то из европейских наблюдателей присутствовал на выборах белорусского президента, чтобы выдвигать подобные выводы. Очередные двойные стандарты в действии", - констатировал глава комитета.

По словам Слуцкого, обстановка в Белоруссии "действительно раскалена до предела, но Запад не утруждает себя поиском реальных механизмов помощи", а пытается "применить украинско-венесуэльский сценарий продвижения своих собственных геополитических интересов".

"Уверен, что угрозой санкций Белоруссию не испугать. Самое главное - дать сейчас белорусам самим разобраться в том, что на самом деле происходит в стране, как жить дальше. Любые попытки навязывания так называемого посредничества могут обернуться прямым повторением украинских событий", - резюмировал парламентарий.