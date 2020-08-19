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Кризис в Белоруссии

Володин и Андрейченко обсудили ситуацию в Белоруссии

Стороны также затронули вопросы развития отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в рамках парламентского измерения

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко в среду обсудили ситуацию в республике и развитие отношений Москвы и Минска в парламентском измерении. Об этом сообщила думская пресс-служба.

"Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко обсудили ситуацию в Белоруссии, развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в рамках парламентского измерения, Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - говорится в сообщении.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКризис в Белоруссии
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