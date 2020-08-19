МИД РФ: санкции Литвы против Лукашенко доказывают вмешательство Запада в дела Белоруссии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Решение МИД Литвы внести в список лиц, которым запрещен въезд в страну, президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда белорусских чиновников является доказательством вмешательства Запада во внутренние дела Минска. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей странице в Facebook дипломат разместила новость о внесении Лукашенко в список невъездных в Литву. "Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии", - написала Захарова.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек.