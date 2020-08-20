ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить лидера народного ополчения Донбасса

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала семерых человек за попытку похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса, организованного спецслужбами Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ, - сообщили в ЦОС. Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России - Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко".

Отмечается, что организаторы похищения действовали под руководством главы департамента контрразведки СБУ. "Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада. Так, в составе указанного управления функционирует 4-й отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России", - сообщили в ЦОС.

Украинские спецслужбы привлекали группу задержанных за похищение лидера народного ополчения Донбасса к подготовке еще нескольких похищений и убийств россиян. "В ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова и Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России, - сообщили в ЦОС. - По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР".