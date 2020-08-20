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Слуцкий: санкции США должны получить отпор со стороны всех участников иранской сделки

По его словам, "неприемлемо, когда одна страна в одностороннем порядке выходит из международных соглашений, одобренных резолюцией СБ ООН, а затем пытается диктовать с помощью санкционной дубины"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Заявления Госдепартамента США о возобновлении действия санкций против Ирана противоречат нормам международного права, такая политика должна получить достойный отпор со стороны всех участников иранской ядерной сделки, включая европейские страны. Об этом в четверг журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Заявление Госдепа о возврате санкций против Ирана за гранью всех норм международного права. Получается, США в уведомительном порядке намерены возобновить антииранские рестрикции, против чего в минувшую пятницу проголосовал Совбез ООН?" - сказал Слуцкий, заметив, что также "поступают угрозы экстерриториальных санкций против России и Китая за отказ идти на поводу навязываемых Вашингтоном решений".

"Наглая, циничная и агрессивная политика по продвижению американской гегемонии должна наконец получить достойный отпор со стороны всех остальных участников СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС), в том числе европейских партнеров", - подчеркнул глава комитета. По его словам, "неприемлемо, когда одна страна в одностороннем порядке выходит из международных соглашений, одобренных резолюцией СБ ООН, а затем пытается диктовать с помощью санкционной дубины".

"Соединенные Штаты пошли на слом иранской ядерной сделки, наплевав на многолетние дипломатические усилия и откровенно провоцируя Иран. Теперь они потеряли всякое право рассуждать о выполнении СВПД Тегераном", - резюмировал Слуцкий.

Как сообщил Госдепартамент США, госсекретарь Майкл Помпео в четверг отправляется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы уведомить Совет Безопасности (СБ) о решении Вашингтона начать процесс восстановления антииранских санкций, которые начнут действовать через 30 дней. Такой шаг Соединенные Штаты предприняли после того, как американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана 14 августа не набрал в СБ необходимого количества голосов: большинство стран при голосовании воздержались, а Россия и КНР выступили против.

По словам Помпео, США готовы ввести санкции в отношении РФ и Китая в случае возникновения помех для восстановления ограничительных мер против Тегерана.

Теги
СШАИранСлуцкий, Леонид Эдуардович
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