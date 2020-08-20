Песков: в Белоруссии наблюдается прямое и косвенное внешнее вмешательство

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Прямое и косвенное внешнее вмешательство осуществляется в дела Белоруссии, констатировал в четверг в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи", - сказал он. "И мы еще раз повторяем: убеждены, проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле", - подчеркнул Песков.

Президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - обсуждают проблему внешнего вмешательства в белорусские внутренние дела, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. "Президенты двух стран находятся в постоянном контакте, они часто общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями. Пока о большем говорить не приходится", - сказал Песков.

"Правовой гандикап"

Кремль ведет диалог с ЕС по Белоруссии, но усматривает в позиции Брюсселя "правовой гандикап".

"Кремль ведет диалог с Евросоюзом, в том числе в этом контексте, - сказал Песков. - Но мы усматриваем в позиции, озвученной вчера, определенный правовой гандикап".

"Мы продолжаем последовательно доводить позицию до наших собеседников о недопустимости внешнего влияния на события в Белоруссии", - добавил он.