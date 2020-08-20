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Путин заявил, что санкции против России по Крыму создают проблемы

Президент отметил, что их можно преодолеть

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные в отношении России санкции, мешающие развитию Крыма, создают проблемы, но их можно преодолеть. Об этом он сказал в беседе с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, которые проходили обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

"К сожалению, нам там (в Крыму - прим. ТАСС) создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее, - отметил глава государства. - Но это все дело техники: было бы желание - мы любые сложности преодолеем".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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