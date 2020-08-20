Мишустин провел второй за два дня телефонный разговор с белорусским коллегой

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели второй за два дня телефонный разговор. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе российского правительства.

"М. В. Мишустин и Р. А. Головченко продолжили обсуждение перспектив активизации российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение", - говорится в сообщении.

"Рассмотрены также вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе расширение контактов профильных ведомств России и Белоруссии", - добавили в кабмине.