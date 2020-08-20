Путин провел международный разговор для обсуждения ситуации в Белоруссии

"Сейчас вот у президента закончится уже скоро международный телефонный разговор по белорусским делам. Сообщение дадим своевременно", - сказал он, не уточнив, с кем именно поговорил российский лидер.

В свою очередь пресс-служба Евросовета сообщила, что глава совета Шарль Мишель провел в четверг телефонные переговоры с Путиным по итогам экстренного саммита ЕС по Белоруссии, состоявшегося в среду.

"Президент [Европейского совета] Шарль Мишель провел в четверг телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по итогам саммита ЕС по Белоруссии [19 августа]", - сообщили в пресс-службе. Позже сам Мишель рассказал в Twitter о беседе с Путиным. "Вчера 27 стран ЕС выразили солидарность с народом Белоруссии в их желании определить свое собственное будущее. Сегодня я повторил это президенту Путину. Есть только один путь вперед: через политический инклюзивный диалог и мирный, демократический процесс", - написал он.

В среду в формате видеоконференции прошел экстренный саммит ЕС по Белоруссии. Лидеры 27 стран ЕС, а также председатели Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета в ходе продолжавшейся около трех часов видеоконференции согласовали итоговое заявление, которое повторяет основные тезисы, ранее озвучивавшиеся евроинститутами: саммит не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, потребовал прекращения "полицейского насилия", призвал к "прозрачному расследованию злоупотреблений полиции", освобождению всех задержанных, поддержал стремление граждан к определению собственного будущего и пообещал "в скором времени" ввести санкции против "значительного числа" представителей руководства Белоруссии.