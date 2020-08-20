Лавров проведет переговоры с главой МИД Азербайджана 26 августа в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 августа в Москве проведет переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По приглашению министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова министр иностранных дел Азербайджана господин Байрамов посетит 26 августа РФ с официальным визитом. Состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, в ходе которых предполагается обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня", - сказала она.

"Запланированы также встречи главы азербайджанского внешнеполитического ведомства в правительстве и в Федеральном собрании", - добавила дипломат.