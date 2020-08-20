Путин и глава Евросовета обсудили по телефону итоги саммита ЕС по Белоруссии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили по телефону итоги саммита ЕС по Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Российский отметил контрпродуктивность какого-либо давления на руководство республики или вмешательства в ее дела. "В соответствии с договоренностью Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвященного событиям в Белоруссии. С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы", - говорится в сообщении пресс-службы президента России.

Как отмечается, скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза. "[В разговоре] подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза", - подчеркнули в пресс-службе.