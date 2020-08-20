{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военный мятеж в Мали
Обновлено 

В Москве глубоко обеспокоены ситуацией в Мали

МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страну до стабилизации обстановки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия призывает все общественно-политические силы Мали к переговорам для урегулирования ситуации в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве глубоко обеспокоены развивающимися в Бамако событиями, мы призываем все малийские общественно-политические силы к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров", - сказала она.

МИД России рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Мали до тех пор, пока ситуация в стране не нормализуется, заявила Захарова.

"Обстановка в столице Мали остается напряженной, отмечаются случаи разграбления государственных, жилых зданий, ухудшение криминогенной ситуации. По поступающей из посольства России в Бамако информации, пострадавших среди находящихся в Мали российских граждан не имеется. Министерство иностранных дел России рекомендует воздержаться от поездок в Республику Мали вплоть до нормализации обстановки и обеспечения надежных гарантий безопасности", - сказала дипломат.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенный мятеж в Мали
Кризис в Белоруссии
Путин и глава Евросовета обсудили по телефону итоги саммита ЕС по Белоруссии
Президент России отметил контрпродуктивность внешнего вмешательства в дела республики
Читать полностью