В Москве глубоко обеспокоены ситуацией в Мали

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия призывает все общественно-политические силы Мали к переговорам для урегулирования ситуации в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве глубоко обеспокоены развивающимися в Бамако событиями, мы призываем все малийские общественно-политические силы к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров", - сказала она.

МИД России рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Мали до тех пор, пока ситуация в стране не нормализуется, заявила Захарова.

"Обстановка в столице Мали остается напряженной, отмечаются случаи разграбления государственных, жилых зданий, ухудшение криминогенной ситуации. По поступающей из посольства России в Бамако информации, пострадавших среди находящихся в Мали российских граждан не имеется. Министерство иностранных дел России рекомендует воздержаться от поездок в Республику Мали вплоть до нормализации обстановки и обеспечения надежных гарантий безопасности", - сказала дипломат.