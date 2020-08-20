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Лавров 23 августа выступит на форуме "Территория смыслов"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что форум пользуется большой популярностью и привлекает внимание общественности как в России, так и за рубежом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует 23 августа посетить пятую смену форума "Территория смыслов" и выступить перед его участниками. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что форум пользуется большой популярностью и привлекает внимание общественности как в России, так и за рубежом. "Как и в предыдущие годы, министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить эту площадку и выступить 23 августа в рамках смены "Служение Отечеству", - сказала Захарова.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей". Как сообщали организаторы, в 2020 году в пятой смене форума очно и дистанционно принимают участие около 1,2 тыс. человек.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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