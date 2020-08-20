Захарова заявила, что РФ надеется на скорейшее завершение обмена пленными в Афганистане

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия надеется, что возникшие между Кабулом и движением "Талибан" (запрещено в РФ) сложности в вопросе обмена пленными не станут препятствием на пути запуска межафганских переговоров. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем освобождение движением талибов всей одной тысячи пленных сотрудников афганских армии и полиции в соответствии с соглашением между США и движением талибов от 29 февраля текущего года, а также рассчитываем на скорейшее исполнение решений президента Афганистана о выпуске на свободу остающихся заключенных боевиков, принятого по итогам консультативной Лойи джирги (чрезвычайного собрания старейшин племен Афганистана - прим. ТАСС)", - сказала она.

Дипломат обратила внимание на сообщения о новых сложностях на пути запуска мирного диалога. "Речь идет об освобождении шести конкретных персоналий в списке боевиков, которые причастны к терактам в отношении иностранных граждан, а также о выдвинутом недавно официальным Кабулом требовании выпустить на свободу два десятка афганских спецназовцев, которые удерживаются движением талибов. Мы надеемся, что данные вопросы не станут новыми препятствиями, которые блокируют запуск мирного диалога, и будут урегулированы в ближайшее время", - подчеркнула она.

Как указала Захарова, скорейшее начало межафганских переговоров в интересах как самого народа Афганистана, так и международных партнеров этой страны.

В начале прошлой недели президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении последней группы пленных сторонников "Талибана" из списка, переданного радикалами на переговорах с представителями США в феврале. За день до этого чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана приняло решение об освобождении из местных тюрем указанной группы талибов. Афганские власти отказывались выпускать из тюрем эту группу экстремистов, которые, по мнению Кабула, не только являются сторонниками "Талибана", но и совершили тяжкие уголовные преступления.

29 февраля в столице Катара Дохе было подписано мирное соглашение между США и движением "Талибан". Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников радикального движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.