{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия призвала Латвию отказаться от комплекса исторических обид

Москва предлагает Риге заняться развитием двусторонних отношений, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Москва призывает латвийскую сторону заняться развитием двусторонних отношений, а не зацикливаться на исторических обидах. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Латвии недавно с размахом отметили 100-летнюю годовщину подписания российско-латвийского Рижского мирного договора."Вызывает сожаление, что и на этот раз латвийские власти не преминули использовать данный повод для грубого навязывания однобокой, нацеленной на нагнетание антироссийской истерии трактовки исторических событий прошлого столетия", - отметила дипломат.

"Мы призываем латвийскую сторону отказаться от комплекса исторических обид, сконцентрироваться на снятии известных раздражителей и поиске точек соприкосновения", - сказала Захарова.

Она добавила, что выстраивание двусторонних отношений на принципах добрососедства и взаимного уважения отвечает интересам народов России и Латвии, тесно связанных как географически, так и многовековой историей.

Теги
ЛатвияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
МИД РФ выступает за оказание помощи жертвам терроризма без двойных стандартов
Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, от терроризма по-прежнему не защищена ни одна страна
Читать полностью