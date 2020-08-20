Небензя: Россия будет противостоять в ООН попыткам США вернуть санкции в отношении Ирана

ООН, 20 августа. /ТАСС/. Россия в ООН будет противостоять незаконным попыткам США начать процедуру возвращения санкций в отношении Ирана. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

"Конечно, мы будем противостоять этому", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом высокопоставленный дипломат пояснил, что голосование в Совете Безопасности ООН по данному вопросу не предусмотрено.

"Наша позиция, и не только наша, заключается в том, что США не имеют юридического права или причины инициировать этот процесс", - подчеркнул Небензя.

"Кроме того, в самом Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе и в резолюции СБ ООН есть положения, в которых прописана эта процедура, и они не были использованы", - добавил российский постпред.

Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг прибудет в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы уведомить председателя Совета Безопасности о запросе Вашингтона начать процесс восстановления антииранских санкций ООН. По мнению США, санкции могут вновь начать действовать через 30 дней. Такой шаг Соединенные Штаты предприняли после того, как американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана 14 августа не набрал в СБ необходимого количества голосов: большинство стран при голосовании воздержались, а Россия и КНР выступили против.

Согласно условиям СВПД, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако в 2018 году США вышли из соглашения.