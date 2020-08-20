В Крыму создадут молодежное правительство

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Молодежное правительство создадут в Республике Крым, будет подписан соответствующий указ, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

"Считаю важным создание на территории Республики Крым молодежного правительства. Соответствующий указ будет подписан мной в ближайшее время. Уверен, это придаст новый импульс и новое качество нашей совместной работе, а также интеграции молодежи в современные политические процессы", - написал Аксенов.

Ранее в республике не было такой структуры. Аксенов не уточнил какие функции будут у молодежного правительства и как будет проходить процесс назначения. По его словам, молодежь является активной и деятельной частью общества. "Именно им [молодежи] предстоит сыграть ключевую роль в решении масштабных задач развития России. Речь идет о прорывном, ускоренном движении во всех сферах - экономике, высоких технологиях, в социальной и гуманитарной политике", - сообщил он.

В январе 2020 года Аксенов своим указом создал Государственный комитет молодежной политики. В его структуру вошли управления по патриотическому, трудовому и духовно-нравственному воспитанию, по организации работы с нормативно-правовыми документами и управление поддержки молодежных инициатив и общественных проектов.