Претенденты на пост главы Смоленской области представили списки кандидатов в члены Совфеда

ТАСС, 20 августа. Все четыре кандидата в губернаторы Смоленской области представили в облизбирком списки из трех кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации после избрания. Об этом в четверг сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

"Кандидаты в губернаторы Смоленской области Александр Бабичев, Ольга Калистратова, Андрей Митрофаненков и Алексей Островский представили в комиссию по три кандидатуры претендентов на наделение полномочиями члена Совета Федерации. Эти списки мы не заверяем, выбор кандидата в итоге зависит от решения губернатора, который будет избран", - сказал собеседник агентства.

Действующий глава региона Алексей Островский, выдвинутый на выборы от ЛДПР, представил кандидатуры 78-летнего пенсионера Виталия Вовченко, депутата Смоленской облдумы 59-летней Нины Куликовских, депутата Государственной Думы 61-летней Ольги Окуневой. Бичаев, выдвинутый от партии "Коммунисты в России", представил список, в который вошли председатель совета областного отделения "Всероссийского добровольного пожарного общества" 61-летний Сергей Осипов, 60-летний пенсионер Александр Лабутин и начальник управления по делам ГО и ЧС Рославльского района 56-летний Михаил Калуженков.

Кандидат от "Справедливой России" Ольга Калистратова включить в свой список 60-летнего пенсионера Юрия Галаева, заместителя директора по развитию компании "Альфамед" 46-летнего Олега Самойленко, а также председателя Совета регионального отделения "Справедливой России", предпринимателя 60-летнего Андрея Сидякина. Митрофаненков, выдвинутый от КПРФ, предложил кандидатуры депутатов Смоленской областной Думы - 71-летнего Валерия Кузнецова, 66-летнего Александра Степченкова и 33-летнего Андрея Шапошникова.

По действующему законодательству в Совет Федерации входят по два представителя от каждого региона: один от законодательного и один от исполнительного органов власти. Смоленскую область на данный момент от областной Думы представляет Сергей Леонов, от администрации региона - Франц Клинцевич.

Выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября 2020 года. По региональному законодательству кандидаты в губернаторы выдвигаются партиями - избирательными объединениями.