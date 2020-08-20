Захарова: Россия надеется на сплочение ливанцев после оглашения вердикта по делу Харири

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что ливанцы правильно воспримут вердикт Спецтрибунала по Ливану (СТЛ) в деле об убийстве бывшего премьер-министра страны Рафика Харири и проявят национальное единство. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассчитываем, что вынесенный 18 августа в Гааге вердикт будет правильно воспринят всеми ливанцами, побуждая их к укреплению сплоченности во имя общенациональных интересов", - отметила дипломат. По ее словам, сам убитый Харири последовательно "выступал в защиту единства и неделимости Ливана, призывал к солидарности представителей всех многочисленных этноконфессиональных общин страны перед лицом любых попыток посеять межливанские распри".

"Убеждены в том, что и сегодня все влиятельные ливанские политики должны объединиться, чтобы общими усилиями вывести свою отчизну из затянувшегося кризиса", - говорится в комментарии Захаровой. Она указала, что в этих целях требуется предпринять шаги "для разрядки напряженности, отказа от насилия, предотвращения сползания к неконтролируемому развитию событий".

Захарова подчеркнула, что Россия неизменно поддерживала деятельность СТЛ в интересах осуществления честного и беспристрастного разбирательства и привлечения к ответственности виновных в преступлении. Москва в этом процессе руководствовалась безусловным уважением суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливана, а также задачами по обеспечению стабильного и мирного развития государства.

"В свою очередь оказываем дружественному ливанскому народу всевозможную помощь, - указала официальный представитель МИД РФ. - Выступаем за решение всех острых вопросов внутриполитической повестки самими ливанцами в правовом поле, через конструктивный диалог с выходом на широкий общенациональный консенсус, без вмешательства извне. Надеемся, что и все заинтересованные внешние стороны будут выстраивать свою линию так, чтобы эффективно содействовать нормализации политической и социально-экономической ситуации в Ливане".

Вердикт по делу об убийстве Харири

Во вторник в Гааге состоялось заседание СТЛ, на котором был оглашен вердикт по делу об убийстве Рафика Харири. Трибунал был учрежден в 2007 году по решению Совета Безопасности ООН для привлечения к судебной ответственности лиц, причастных к теракту в Бейруте 14 февраля 2005 года, жертвой которого стал Харири. Взрыв на бейрутской набережной унес жизни сопровождавших Харири телохранителей и помощников, всего погибли 22 человека.

В причастности к убийству обвиняли четырех ливанцев - Селима Айяши, Хусейна Унейси, Хасана Мерхи и Асаада Сабра. Следствием установлено, что все они были связаны с шиитской партией "Хезболлах". Международные судьи признали виновным Айяши, а остальных оправдали.

Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла отказался выдать подозреваемых международному правосудию. Он отверг все обвинения и предупредил, что "политически мотивированный судебный процесс в Гааге может спровоцировать новую междоусобицу в Ливане".