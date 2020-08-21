Лавров призвал Киев перестать придумывать отговорки для неисполнения Минских соглашений

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинской стороне пора перестать придумывать отговорки, чтобы не исполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений.

Казалось бы, да, но нет: Киев ведет к заморозке конфликта в Донбассе

"Участники нормандского саммита (Россия, Германия, Франция и Украина - прим. ТАСС) в Париже 9 декабря 2019 года, включая президента [Украины Владимира] Зеленского, единодушно поддержали договоренность о необходимости согласования между Киевом, Донецком и Луганском всех правовых аспектов особого статуса Донбасса в строгом соответствии с положениями минского Комплекса мер. Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств", - сказал Лавров в интервью газете "Труд".

Он напомнил, что в Минских соглашениях зафиксировано положение о необходимости проведения на Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, а также принятие постоянного законодательства об их особом статусе. "Все это должно было быть отражено в новой Конституции Украины, вступление в силу которой, согласно тому же пункту Минских соглашений, предполагалось до конца 2015 года", - указал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что конституционное закрепление особого статуса Донбасса является ключом к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем. "Для решения конфликта нужно также перестать подливать масло в огонь, чем продолжают заниматься США, в том числе за счет поставок вооружений Киеву. Невольно возникает вопрос: а действительно ли хотят в Вашингтоне установления мира на Украине, о чем их представители не перестают заявлять с высоких международных трибун?" - добавил он.

Минские соглашения лежат в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине. В последнее время представители Киева заявляли, что Минские соглашения по Донбассу должны быть выполнены, но их необходимо модернизировать. Между тем власти Донецкой и Луганской народных республик неоднократно указывали, что Минские соглашения являются безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования на Украине и не подлежат каким-либо изменениям. Такой же точки зрения придерживается и Россия.

О конфликте в Донбассе и санкциях ЕС

Киевские власти не скрывают свое желание использовать конфликт в Донбассе для сохранения санкционного давления Евросоюза в отношении России и по-прежнему не исполняют свои обязательства по минскому Комплексу мер, считает Лавров.

По его словам, Киев пользуется тем, что европейцы продолжают связывать вопрос об улучшении отношений между ЕС и РФ с выполнением Минских соглашений, стороной которого Россия не является. "Увы, эта искусственная и близорукая увязка сохраняется и по сей день - к большому удовлетворению киевских властей, которые не только не выполняют своих обязательств по минскому Комплексу мер, но и не делают секрета из желания использовать неурегулированность конфликта для поддержания санкционного давления в отношении России", - указал министр.

Он добавил, что вопрос о перспективах налаживания отношений между Москвой и Брюсселем следует адресовать коллегам из ЕС, которые инициировали свертывание сотрудничества. "Именно по их инициативе были "подвешены" многие форматы отраслевого взаимодействия и политического диалога, поставлены на паузу многообещающие проекты, в том числе нацеленные на построение общего торгово-экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока", - отметил Лавров.

Минские соглашения 2015 года ("Минск-2") лежат в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В последнее время представители Киева заявляли, что Минские соглашения по Донбассу должны быть выполнены, но их необходимо модернизировать. Между тем власти Донецкой и Луганской народных республик неоднократно отмечали, что "Минск-2" является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования на Украине и не подлежат каким-либо изменениям. Такой же точки зрения придерживается и Россия.