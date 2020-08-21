Лавров надеется, что возобновление авиасообщения с Грузией - это вопрос скорого будущего

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Москва внимательно следит за положением дел в Тбилиси и надеется, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете " Труд ".

Как напомнил глава МИД РФ, решение о временном запрете на авиаперевозки в Грузию было принято в ответ на антироссийскую провокацию грузинских национал-радикалов. "Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения - это вопрос ближайшего будущего, - отметил Лавров. - Внимательно следим за положением дел в самой Грузии. Разумеется, ждем общей нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в мире, открытия регулярных авиарейсов на других направлениях".

Министр также выразил надежду на скорейшее возобновление политического диалога в формате Карасин - Абашидзе, прерванного из-за пандемии. "Россия всегда дорожила дружескими узами с близким ей грузинским народом, с которым мы прожили в едином государстве под разными названиями не одно столетие, - подчеркнул он. - Убеждены, что скорейшее преодоление имеющихся разногласий, восстановление и полноценное развитие двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов".

"Наша установка - чем больше нормализации, тем лучше. Никаких ограничений с российской стороны здесь нет, - указал глава российского дипведомства. - А вот нашим грузинским партнерам, периодически разыгрывающим в конъюнктурных целях антироссийскую карту, в этом плане явно недостает последовательности".