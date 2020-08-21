Лавров заявил, что борьба с Россией стала смыслом существования НАТО

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Противостояние с Россией стало смыслом существования для Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

"Сейчас прямо как во времена холодной войны борьба с Россией на всех фронтах, включая информационно-пропагандистский, стала смыслом существования альянса. НАТО развернула широкую активность на восточном фланге, вблизи наших границ, включая проведение учений и совершенствование военной инфраструктуры. Альянс продолжает расширять зону своего военно-политического влияния, приглашая все новые страны под свой "зонтик" под лозунгом защиты их от России", - сказал он.

Министр, указав на то, что нет никаких реальных угроз безопасности, подчеркнул, что такие действия НАТО лишь способствуют новым разделительным линиям в Европе. Лавров также обратил внимание на то, что Россия не раз предлагала НАТО меры по снижению напряженности и снижению рисков инцидентов на континенте. "На фоне пандемии выдвинули инициативу по соблюдению военной сдержанности, предложили отвод оперативных учений от линии соприкосновения Россия - НАТО, другие меры транспарентности. Россия уже отказалась от проведения крупных учений вблизи границ стран НАТО, перенесла вглубь страны масштабные мероприятия в рамках подготовки войск. Однако альянс не демонстрирует готовности к аналогичным шагам", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что альянс в отношениях с Россией придерживается линии "сдерживание и диалог", хотя "реальному и открытому диалогу по насущным проблемам места в итоге практически нет".

Отношения с ЕС

Лавров также отметил, что дискуссии внутри ЕС об оценке нынешнего подхода в отношениях с Россией не вызывают у Москвы завышенных ожиданий.

Как указал Лавров, такое обсуждение стартовало по инициативе председателя Евросовета Шарля Мишеля. "Мы не без интереса отслеживаем этот процесс, хотя и не испытываем в отношении него завышенных ожиданий - слишком велика в отдельных государствах ЕС идеологическая зашоренность и косность мышления в отношении нашей страны, даже в ущерб собственным национальным интересам. Впрочем, это их выбор и они несут за него ответственность", - отметил глава российского дипведомства.

По его словам, пандемия "ускорила мыслительные процессы" в Евросоюзе. "Там все чаще высказываются в пользу укрепления собственной "стратегической автономии" в международных делах", - пояснил министр. Россия, как заявил Лавров, не является противницей упрочения самостоятельности ЕС в международных делах.

"В свое время, например, предлагали Брюсселю сотрудничать в деле кризисного регулирования и развития военно-технических возможностей. Да и сегодня рассматриваем ЕС в качестве потенциального участника выдвинутой президентом [России] Владимиром Владимировичем Путиным концепции формирования Большого Евразийского партнерства", - сказал он. Министр добавил, что это было бы полезно Евросоюзу, "способствуя сопряжению региональных интеграционных потенциалов и расширению доступа европейских экономоператоров на евразийские рынки".

"Рассчитываем, что трезвый анализ реалий многополярного мира все же побудит ЕС к переосмыслению явно устаревших подходов на российском треке. Со своей стороны к честному, взаимовыгодному сотрудничеству мы, как и прежде, всегда открыты", - заключил глава МИД РФ.