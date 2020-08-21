Лавров: РФ на 75-й сессии ГА ООН сконцентрируется на вопросах контроля над вооружениями

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия на предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН продолжит работу по усилению международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, укреплению действующих и выработке новых договорных режимов в сфере контроля над вооружениями, а также отстаиванию принципа недопустимости искажения истории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

"На предстоящей сессии Генассамблеи российская сторона будет отстаивать свои принципиальные подходы. Речь идет о продвижении положительной, объединительной повестки дня, закреплении вектора на формирование полицентричного мироустройства, обеспечении неукоснительного соблюдения Устава ООН, противодействии попыткам продвигать концепцию "миропорядка, основанного на правилах", в качестве альтернативы международному праву, поиске политико-дипломатических развязок региональных кризисов и конфликтов", - указал Лавров.

"Продолжим работу по наращиванию международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, принятию подлинно универсальных, всеобъемлющих правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, укреплению действующих и выработке новых договорных режимов в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, отстаиванию принципа недопустимости искажения истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, - подчеркнул глава МИД РФ. - Разумеется, в случае возникновения новых проблем будем оперативно на них реагировать".

Министр отметил, что проект повестки дня 75-й сессии ГА уже подготовлен. "Перечень запланированных к рассмотрению вопросов весьма обширный и затрагивает почти все сферы международных отношений, начиная с проблематики стратегической стабильности и заканчивая песчаными бурями. При этом, как и следовало ожидать, особое внимание будет уделено вопросам борьбы с пандемией и преодоления ее последствий", - пояснил он.

Глава МИД РФ обратил внимание, что охватившая мир пандемия коронавируса внесла существенные корректировки в первоначальные планы проведения юбилейной сессии. Лавров отметил, что большинство мероприятий, как в рамках недели высокого уровня, "являющейся, по сути, главным событием года в международной политике", так и в ближайшие месяцы, пройдут в виртуальном режиме. "Однако такой вынужденный формат не должен сказаться на статусе и значении дискуссий", - отметил глава российского МИД.

Лавров особо подчеркнул, что Россия как государство - основатель ООН и постоянный член Совета Безопасности придает особое значение 75-летнему юбилею Всемирной организации. "Считаем, что он должен послужить дальнейшему укреплению центральной координирующей роли Организации в мировых делах, объединению международных усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, построению подлинно справедливых и равноправных отношений между государствами", - указал министр.