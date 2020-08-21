Лавров заявил, что РФ работает над скорейшим возобновлением переговоров по Карабаху

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия вместе с партнерами по Минской группе ОБСЕ работает над скорейшим возобновлением переговоров по нагорнокарабахскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Труд" .

"Рассчитываем на скорейшее возобновление переговорного процесса по нагорнокарабахскому урегулированию. Работаем над этим совместно с нашими партнерами по Минской группе ОБСЕ", - сообщил он.

Лавров отметил, что июльский пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном стал вторым наиболее масштабным нарушением Соглашения о прекращении огня 1994 года. Министр также обратил внимание, что высокоинтенсивные боестолкновения с использованием полевой артиллерии, минометов и ударных беспилотников впервые за последние 26 лет проходили не на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а непосредственно на участке госграницы между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, к конфликту привел комплекс причин, в числе которых "исключительная перегретость" публичного пространства по обе стороны границы. "Своего рода спусковым крючком послужил и географический фактор: решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 км от экспортных азербайджанских трубопроводов, вызвало повышенное беспокойство одних, неоправданную ответную реакцию других и в итоге запустило маховик противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями", - пояснил он.

Как указал Лавров, МИД России предпринимал активные посреднические усилия по урегулированию конфликта. "Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху Игорь Попов все это время находился на прямой связи с руководством внешнеполитических ведомств двух стран. В результате при активном российском посредничестве вышли, хоть и не с первой попытки, на режим прекращения огня с 16 июля", - подчеркнул он.