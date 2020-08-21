Лавров заявил, что внешние игроки не должны препятствовать диалогу Сербии и Косова

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Внешние акторы не должны мешать диалогу Сербии и Косова, оказывая давление на одну из сторон. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

Он указал на то, что после продолжительных усилий удалось наладить переговорный трек между Белградом и Приштиной, а в 2010 году Евросоюз был уполномочен выступить посредником в таком диалоге. Однако, по словам министра, наметившийся путь к постепенному выходу на взаимоприемлемые договоренности, в частности в вопросе обеспечения безопасности сербов в Косове, так и не воплотился в жизнь из-за действий косоваров.

"На сегодня диалог стагнирует. Между тем альтернативы ему нет, как бы ни хотелось кому-то разрубить этот гордиев узел. В Брюсселе и Вашингтоне сейчас наращивают активность, чтобы перезапустить переговорный процесс. Важно помнить, что нужен серьезный и честный разговор о будущих взаимоотношениях Белграда и Приштины", - отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что диалог может быть результативным лишь при уважительном отношении к законным интересам косовских сербов, реальном учете их озабоченностей, соблюдении норм международного права. "Внешнее содействие должно осуществляться без шантажа и выкручивания рук одной стороне с одновременным поощрением сомнительных политических аппетитов другой. Альтернатива диалогу чрезвычайно опасна для всех", - заключил глава МИД РФ.