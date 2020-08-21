Лавров: ХАМАС готов участвовать в межпалестинской встрече в Москве, если ее организуют

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Руководство ХАМАС проинформировало РФ о своей готовности принять участие во встрече основных палестинских партий и движений, когда она будет организована в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

Глава МИД РФ отметил, что важнейшей предпосылкой для возобновления прямых палестино-израильских переговоров является восстановление палестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины. "В этой связи мы приветствовали своевременные шаги ФАТХ и ХАМАС на пути к преодолению многолетнего раскола, о которых было объявлено 2 июля в ходе совместной пресс-конференции в видеоформате уполномоченных представителей ФАТХ и ХАМАС", - напомнил он.

"Со своей стороны продолжим работу с палестинцами в целях закрепления и развития наметившейся обнадеживающей тенденции. Предполагаем провести в Москве очередную встречу представителей основных палестинских партий и движений, как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. В начале июля этого года состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который позитивно воспринял это наше предложение, - сказал Лавров. - О своей принципиальной готовности принять участие в таком мероприятии нас также проинформировало руководство ХАМАС".

Глава МИД РФ указал, что нынешнюю ситуацию в ближневосточном урегулировании "нельзя охарактеризовать иначе как близкую к критической". "Безусловно, способствовало этому и решение Вашингтона о признании Иерусалима единой и неделимой столицей Государства Израиль и перенос туда американского посольства, - отметил Лавров. - Исходим из того, что проблема Иерусалима, как и другие так называемые вопросы окончательного статуса, должны решаться в рамках переговоров между двумя непосредственными сторонами конфликта - израильтянами и палестинцами. А предвосхищение их результатов лишь осложняет поиск путей урегулирования. Такое понимание зафиксировано в общепризнанной международно-правовой базе ближневосточного урегулирования, включающей резолюции СБ и ГА ООН и Арабскую мирную инициативу".

Усилия международного сообщества

Министр также подчеркнул, что в сложившихся условиях крайне востребованы усилия международного сообщества для скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров с целью достижения всеобъемлющего мирного соглашения между сторонами под эгидой ближневосточного "квартета" международных посредников - России, США, ЕС и ООН. "Именно это акцентировал в своем выступлении в ходе видеоконференции СБ ООН по ближневосточному урегулированию 24 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Россия этот призыв поддерживает", - отметил глава МИД РФ.

Однако, продолжил Лавров, сегодня данный многосторонний механизм международного сопровождения урегулирования оказался, "по сути, парализован вследствие неконструктивной позиции американской стороны". "Вашингтон увязывает продолжение работы в рамках "четверки" исключительно с продвижением своего мирного плана, известного как "сделка века", - пояснил министр.

"С учетом этого мы выразили готовность к дальнейшему взаимодействию по палестино-израильской проблематике в формате "тройки" - с ООН и ЕС - с возможным подключением ведущих региональных государств и организаций", - указал глава МИД РФ.