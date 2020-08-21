США выступили против заседания СБ ООН по антииранским санкциям

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. США возразили против созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, проведение которого ранее потребовала Россия из-за обращения Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана. Об этом заявил в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Не усидели на двух стульях.

Не усидели на двух стульях. Совбез ООН не поддержал план США продлить санкции против Ирана

"После безосновательного заявления [о том, что] они запустили механизм возвращения санкций, наши американские коллеги возразили против проведения заседания СБ для обсуждения ситуации вокруг выполнения Резолюции 2231", - написал Полянский на своей странице в Twitter.

Ранее в четверг Полянский заявил ТАСС, что РФ потребовала проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН 21 августа из-за обращения США о возвращении антииранских санкций.

В четверг госсекретарь США Майкл Помпео лично передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана.

Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако США вышли из СВПД в 2018 году.