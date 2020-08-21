США выступили против заседания СБ ООН по антииранским санкциям

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. США возразили против созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, проведение которого ранее потребовала Россия из-за обращения Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана. Об этом заявил в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"После безосновательного заявления [о том, что] они запустили механизм возвращения санкций, наши американские коллеги возразили против проведения заседания СБ для обсуждения ситуации вокруг выполнения Резолюции 2231", - написал Полянский на своей странице в Twitter.
Ранее в четверг Полянский заявил ТАСС, что РФ потребовала проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН 21 августа из-за обращения США о возвращении антииранских санкций.
В четверг госсекретарь США Майкл Помпео лично передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана.
Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако США вышли из СВПД в 2018 году.