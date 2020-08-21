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США выступили против заседания СБ ООН по антииранским санкциям

Ранее Россия потребовала проведения экстренного заседания 21 августа из-за обращения США о возвращении ограничений в отношении республики

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. США возразили против созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, проведение которого ранее потребовала Россия из-за обращения Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана. Об этом заявил в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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"После безосновательного заявления [о том, что] они запустили механизм возвращения санкций, наши американские коллеги возразили против проведения заседания СБ для обсуждения ситуации вокруг выполнения Резолюции 2231", - написал Полянский на своей странице в Twitter.

Ранее в четверг Полянский заявил ТАСС, что РФ потребовала проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН 21 августа из-за обращения США о возвращении антииранских санкций.

В четверг госсекретарь США Майкл Помпео лично передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана.

Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако США вышли из СВПД в 2018 году.

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