Путин внес в думу ХМАО список кандидатов на пост главы региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) список из трех кандидатов на пост главы региона. В него вошли действующий губернатор Югры Наталья Комарова, первый секретарь регионального КПРФ Алексей Савинцев и председатель совета "Справедливой России" в ХМАО Михаил Сердюк, сообщили в пятницу ТАСС в информационно-аналитическом управлении регионального парламента.

Губернатор ХМАО выбирается депутатами думы автономного округа сроком на пять лет из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Ему их, в свою очередь, предлагают фракции думы Югры: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО и ЯНАО, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, при этом их наделили статусом равноправных субъектов РФ.

"В список вошли Наталья Комарова, Савинцев и Сердюк", - сказал собеседник агентства.

В начале августа губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение Путину список кандидатур на должность главы Югры. В списке было пять кандидатур из восьми, выдвинутых региональными отделениями политических партий: Комарова, депутат Госдумы от фракции ЛДПР Евгений Марков, первый секретарь КПРФ ХМАО Савинцев, председатель совета "Справедливой России" в ХМАО Сердюк и председатель думы Югры Борис Хохряков.

В настоящее время губернатором Югры является Наталья Комарова, она возглавляет регион с 2010 года. 3 июня президент России Владимир Путин поддержал ее намерение переизбраться на новый срок полномочий главы Югры, а 16 июня президиум генсовета "Единой России" также одобрил ее выдвижение на данный пост.