Путин проводит заседание Совета Безопасности. Видеотрансляция

Кризис в Белоруссии

На совещании Путина с СБ РФ отметили неприемлемость внешнего вмешательства в дела Минска

Участники совещания также подчеркнули безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами

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