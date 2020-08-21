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Путин проводит заседание Совета Безопасности. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета Безопасности.

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На совещании Путина с СБ РФ отметили неприемлемость внешнего вмешательства в дела Минска
Участники совещания также подчеркнули безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами
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