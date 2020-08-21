Путин назначил Андрея Нестеренко послом России в Хорватии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Нестеренко послом России в Хорватии. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Нестеренко Андрея Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Хорватии", - говорится в указе.

Другим указом президент освободил от этой должности Анвара Азимова, который занимал этот пост с 2015 года.

Нестеренко в разные годы занимал должности директора департамента информации и печати МИД РФ, посла РФ в Черногории и посла на Кипре.