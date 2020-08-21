Песков заявил, что Россия готова содействовать урегулированию в Белоруссии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Москва готова сделать все возможное для урегулирования в Белоруссии, если руководство республики этого захочет. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия предоставить посреднические услуги между белорусскими властями и оппозицией.

Возбуждению уголовных дел

Российская сторона не будет давать оценки возбуждению уголовных дел в Белоруссии, это суверенное дело республики, заявил Песков.

"Мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные дела в Белоруссии. Это абсолютно суверенное дело Белоруссии", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать возбуждение Генеральной прокуратурой Белоруссии уголовного дела после создания Координационного совета оппозиции по статье о призывах к захвату власти.