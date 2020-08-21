Лавров и Макей обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Лавров и Макей подчеркнули в ходе телефонного разговора в пятницу, что урегулирование ситуации в республике не требует внешнего вмешательства и указаний извне, а также отметили, что внешние акторы должны прекратить попытки подорвать процесс нормализации обстановки в Белоруссии.

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудили в пятницу по телефону политическую ситуацию в стране. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

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Как сообщили в МИД РФ, стороны рассмотрели развитие внутриполитической ситуации в Белоруссии и обсудили различные инициативы, выдвигаемые западными странами относительно дальнейших действий руководства республики.

"Отмечено, что решение имеющихся проблем республики является ее внутренним делом и не требует внешнего вмешательства и тем более указаний о том, с кем и как вести диалог, - отметили в российском дипведомстве. - Подчеркнута необходимость для всех внешних игроков уважать суверенитет и независимость Республики Беларусь, прекратить попытки провоцировать конфронтацию в белорусском обществе и подрывать процесс нормализации обстановки".

Кроме того, Лавров и Макей обменялись мнениями о ходе выполнения ряда договоренностей, достигнутых между резидентами и главами правительств двух стран, а также о реализации планов сотрудничества внешнеполитических ведомств России и Белоруссии.

Реакция Запада

Макей обсудил с Лавровым развитие ситуации в стране после президентских выборов и реакцию на нее западных партнеров.

"Руководители внешнеполитических ведомств подробно обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации внутри Беларуси, а также о реакции западных партнеров и взаимодействии в рамках ОБСЕ. Детально обсуждены также вопросы двустороннего белорусско-российского сотрудничества, в том числе перспективы возобновления беспрепятственного пересечения совместной границы, закрытой некоторое время назад в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении.

"Сергей Лавров решительно осудил попытки внешнего вмешательства во внутренние дела белорусского государства и выразил твердую поддержку укрепления суверенитета и независимости Республики Беларусь", - сообщила пресс-служба.