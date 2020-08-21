На совещании Путина с СБ РФ отметили неприемлемость внешнего вмешательства в дела Минска

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент обстоятельно проинформировал участников совещания о серии своих телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе и касавшихся по большей части ситуации в Белоруссии", - отметил он. На этой неделе Путин провел телефонные разговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами", - добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.