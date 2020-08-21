Путин обсудил с Совбезом итоги консультаций России и США по контролю над вооружениями

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ итоги недавно завершившихся российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Затрагивались итоги недавно завершившихся российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности и контроля за вооружениями", - сказал он, говоря о тематике совещания Путина с постоянными членами Совбеза.

В ходе совещания обсуждалась также ситуация в Белоруссии. Кроме того, были обсуждены текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В Вене 18 августа завершился очередной раунд межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации России и США второй раз в 2020 году провели встречу в австрийской столице под руководством заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. Первые их переговоры состоялись 22 июня. В конце июля прошли дополнительные консультации РФ и США в формате заседаний трех рабочих групп: по космической безопасности, по доктринам и потенциалам, по транспарентности и верификации.