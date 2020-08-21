Эксперт: демократы в США готовят Камалу Харрис к президентским выборам 2024 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис - фаворит партии для участия в президентских выборах 2024 года. Такое мнение в пятницу выразил президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин на организованной ТАСС пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной итогам четырехдневного Национального съезда Демократической партии США.

"Я думаю, что именно Камала Харрис - восходящая звезда Демократической партии. Я убежден, что демократический истеблишмент ее готовит и выдвинул [кандидатом в вице-президенты] в надежде на выборы 2024 года", - сказал он.

По словам Дынкина, в случае победы Джозефа Байдена, кандидата от демократов, на президентских выборах, вице-президентский срок станет для Харрис еще и "важнейшим испытательным сроком в ее жизни", поскольку она новичок в политике. "Сейчас все взгляды будут к ней прикованы, - указал эксперт. - Электорально она Байдену ничего не добавляет, потому что Калифорния и так его. У нее нет никакого внешнеполитического опыта, здесь ее подстерегает банальная ловушка, когда политики часто становятся заложниками собственной пропаганды. Но, безусловно, у нее есть амбиции и драйв".

"Долой Трампа"

Комментируя итоги съезда демократов, Дынкин отметил, что никаких ярких и конкретных идей его участниками предложено не было - все так или иначе вертелось вокруг тезиса "Долой Трампа". "Основной пропагандистский посыл - это то, что Байден - это "воин света", а нынешний президент США Дональд Трамп - это "демон тьмы". Согласно частотному анализу, слово "свет" входит в топ-10 терминов, помимо стандартного набора, как президент, страна и так далее", - отметил аналитик.

Он также обратил внимание на то, что на съезде затрагивались четыре кризиса: пандемической, экономический, системный кризис расизма и климатический. "На все эти вызовы не было убедительных ответов. Камала Харрис отметила, что Америка потеряла нормальность. Это важная, с моей точки зрения, констатация, и на вопрос, когда Америка станет нормальной, в ноябре мы не получим ответа", - подчеркнул эксперт.

Попытка демократов сформулировать экономическую программу также оказалась безуспешной, считает Дынкин. "Набор идей, который содержится в экономической части платформы демократов, за все хорошее, против всего плохого: создание новых рабочих мест, увеличение зарплат, защита прав рабочих, более справедливая система налогообложения, справедливая система мировой торговли, защита прав домовладельцев и так далее. Центральная идея абсолютно не нова - универсальное, доступное и качественное здравоохранение, это была еще идея времен президента Барака Обамы. Если коротко оценить эту платформу, то это призыв "назад в будущее", - пояснил он.

По его мнению, это обусловлено также тем, что в период президентства Трампа экономика страны находилась в хорошем состоянии, и кризис возник из-за пандемии и соответствующий карантинных мер. Но уже сейчас, как указывает эксперт, фондовые индексы восстанавливаются до уровня докризисного периода.

Съезд

49-й Национальный съезд Демократической партии США начался 17 августа и завершился в ночь с 20 на 21 августа по московскому времени. На нем был утвержден кандидат в президенты США от Демократической партии - Джозеф Байден. Кандидатом на пост вице-президента была утверждена Камала Харрис. На съезде также выступил бывший президент США Барак Обама.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет Трамп.