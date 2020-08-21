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Госпитализация Алексея Навального

Посольство РФ ждет от главы МИД Литвы извинений или обоснований слов о лечении Навального

В диппредставительстве отметили, что в своем публичном вбросе по поводу состояния здоровья гражданина России Навального глава литовского МИД "перешел грань дозволенного"

ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Посольство России в Литве ожидает извинений или предъявления доказательств от главы МИД этой балтийской республики Линаса Линкявичюса, заявившего о якобы имеющем месте намеренном затягивании отправки блогера Алексея Навального на лечение в клинику в Германии.

Как отметило диппредставительство, в своем публичном вбросе по поводу состояния здоровья гражданина России Навального министр "перешел грань дозволенного". "Подобные обвинения предполагают либо доказательства, либо извинения", - подчеркнуло посольство.

В пятницу на своей странице в Twitter шеф литовского внешнеполитического ведомства написал, что российские власти намеренно тянут время, не отпуская Навального в клинику в Германию, и что это является "типическим (слова Линкявичюса, писавшего по-русски - прим. ТАСС) примером отношения Кремля к человеческой жизни". "Это выглядит как попытка замести следы", - изложил свою версию глава МИД.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш 20 августа сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился блогер, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку тому стало плохо во время полета. Навальный был госпитализирован, он находится в коме.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг, что германская сторона готова оказать медицинскую помощь Навальному, если на это будет желание со стороны его окружения. Германские СМИ сообщали о том, что принять блогера согласилась известная берлинская клиника "Шарите".

Как ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах РФ, оснований для возбуждения уголовного дела после госпитализации Навального пока нет, признаков преступления не выявлено.

Теги
ЛитваРоссияГоспитализация Алексея Навального
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