МИД РФ: Уведомление США о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана юридически ничтожно

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Уведомление США о возвращении антииранских санкций Совбеза ООН не может привести в действие механизм восстановления прежних резолюций СБ по Ирану и является юридически ничтожным. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"Твердо исходим из того, что американское уведомление юридически ничтожно и не в состоянии привести в действие механизм восстановления прежних резолюций по Ирану, - отметили в МИД. - Упорствуя в своей ошибочной позиции, США не могут рассчитывать на поддержку со стороны Совета Безопасности. Нельзя отказаться от своих обязательств по договоренности и претендовать на права, которые она дает".

У Совбеза ООН нет оснований принимать обращение США о возвращении санкций в отношении Ирана к рассмотрению, добавили в МИД РФ.