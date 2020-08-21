Лавров заявил главе МИД Швеции о неприемлемости навязывания Минску посредничества

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу по телефону подчеркнул главе МИД Швеции Анн Линде неприемлемость навязывания Белоруссии посреднических усилий или готовых решений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, стороны обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии, в том числе в контексте инициативы действующего албанского и будущего шведского председательств ОБСЕ по налаживанию диалога между белорусскими властями и представителями оппозиции.

"С российской стороны подчеркнута неприемлемость навязывания Минску каких-либо посреднических усилий или готовых решений, - подчеркнули в дипведомстве. - Отмечена контрпродуктивность попыток диктовать белорусскому обществу, какие именно силы должны олицетворять оппозицию Белоруссии в рамках предполагаемого инклюзивного диалога с властями. Принципиально важно позволить белорусам самостоятельно разобраться в сложных внутриполитических процессах, в том числе с учетом предложенной президентом А. Г. Лукашенко конституционной реформы".