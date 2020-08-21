Жириновский: Дегтярев назначен координатором отделения ЛДПР в Хабаровском крае

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначен координатором регионального отделения ЛДПР. Об этом на своей странице в "Инстаграме" в пятницу сообщил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

"Сегодня встретились с Михаилом Дегтяревым. Он был назначен на новую партийную должность координатора Хабаровского регионального отделения ЛДПР, это повысит его политический вес", - написал политик.

До этого координатором отделения партии был Захар Синяговский.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии, был членом президиума ее фракции в Госдуме.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. В СК сообщали, что он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.